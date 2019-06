Pazzaglia, cuore Urbania: «Sempre stata casa mia»

Tutti al ballo di Simone: giocatori, tifosi e società durantina. Nel centenario del sodalizio, dopo 10 anni dalla sua dipartita dalla città del “lumacòn”, Pazzaglia (da giocatore era il centroavanti di movimento che faceva rima con gol ed assist al bacio nella mitica squadra vadese di Gianni Antonini) riapproda in quell’ambiente e terreno di gioco che lo videro raccogliere sventagliate di successi calcistici tra le compagini Juniores e Prima Squadra. Una decade fa tagliava con i boys biancorossi un traguardo bello e impossibile: un terzo posto in Eccellenza che permise al mister di Serravalle di Carda di proiettarsi nell’Etoile degli allenatori più ricercati del Centro Italia. «Dieci anni possono sembrare un’eternità - ci dice Simone Pazzaglia - ma sembra ancora ieri che allenavo ad Urbania. Sono felicissimo di ritornare in una società che in questo frangente ha continuato a lavorare molto bene e ottenere risultati considerevoli sia come valorizzazione dei giovani del vivaio e promesse del territorio».

