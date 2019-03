Porto D'Ascoli, Gaeta: «Qui mi sento a casa»

Antonio Gaeta è stato un vero e proprio trascinatore del Porto D'Ascoli perchè nell'ultima partita ha segnato tre gol nei primi 45 minuti consentendo alla sua squadra di ottenere tre punti pesanti e di fermare l'imbattibilità del portiere del Sassoferrato Genga Simone David dopo 818 di imbattibilità. «La vittoria era fondamentale per tirarci fuori dalla zona playout – ammette l’attaccante partenopeo ma ormai marchigiano d’adozione - venivamo da un pari e una vittoria ed era per noi fondamentale allungare il passo in questa circostanza». Vive a San Benedetto del Tronto con la compagna e ammette che a Porto D’Ascoli c’è un clima speciale: «In tanti anni di calcio posso dire che qui ho trovato una società-famiglia. Ti trattano bene e non ti fanno mancare nulla. La forza è proprio in questo. C’è tantissima serenità e la voglia da parte dei dirigenti e del presidente, persona eccezionale, di vivere il calcio in questo modo: per questo si riesce sempre a dare il massimo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA