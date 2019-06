Potenza, ritorna Santoni

Fumata bianca in casa del Potenza Picena, la compagine giallorossa dopo la riconferma alla presidenza di Andrea Savoretti, ha scelto il sucessore di Gianfranco Zannini per la panchina. Il nuovo allenatore è Giuseppe Santoni, nella prima parte della stagione appena conclusa alla guida del Camerino. Per il tecnico di Valfornace si tratta di un gradito ritorno in una delle piazze dove aveva lasciato un ottimo ricordo, sfiorando per ben due volte l'accesso al campionato di Eccellenza

