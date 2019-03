Rotellese, si dimette Del Gatto

Novità in casa Rotellese: dura solo un mese e mezzo l'esperienza di Andrea Del Gatto alla guida tecnica della squadra. Per divergenze con società e giocatori, l'allenatore la scorsa settimana ha rassegnato le sue dimissioni dalla guida tecnica della compagine che sta faticosamente tentando di risalire dall'ultimo posto in classifica. Per portare a termine la stagione la dirigenza ha deciso di autorizzare una sorta di autogestione affidata alla responsabilità dei calciatori più esperti, che sarà coordinata dal direttore sportivo Antonio Troiani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA