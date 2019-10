Senigagliesi: «La Sangiustese ha un'identità e tanta voglia di lottare»

Dopo la bella vittoria di domenica scorsa a Matelica, torna a parlare alla ripresa degli allenamenti mister Stefano Senigagliesi. Un piccolo commento sulla prestazione di domenica e sulla grande risposta fornita dal gruppo: «Non abbiamo analizzato troppo l’aspetto tecnico/tattico nella settimana passata, che è stata la più brutta, e non dobbiamo farlo questa settimana. Le cose non sono andate bene dal punto di vista tecnico- tattico, ma le cose che sono scaturite da questa prestazione sono state l’identità, il gruppo, la voglia di lottare, essere uniti e dare un segnale di amicizia l’uno con l’altro. Tutto ciò in un momento particolare e difficile, il primo di questa Società nel campionato di Serie D. Credo che non ci potesse essere risposta migliore. E’ vero che il risultato fa giudizio e che le soddisfazione, la serenità e la gioia arrivano attraverso i risultati. Personalmente, io ero felicissimo già dopo 30 minuti della partita di domenica, perché si vedeva che c’era in campo una Sangiustese diversa. Un gruppo di ragazzi che mi hanno emozionato per il senso di amicizia e appartenenza che si sono trasmessi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA