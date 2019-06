L'Urbania Calcio ufficializza un grande ritorno come quello di bomber Lorenzo Sacchi, capocannoniere dell'ultimo campionato di Promozione A con il Valfoglia. Sacchi, che ha vestito la casacca biancorossa in passato per tre stagioni e mezzo, ha vissuto parentesi importanti anche con Cantiano e Piandimeleto.

