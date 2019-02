Ascoli-Salernitana Gli innamorati allo stadio pagano solo 4 euro

ASCOLI - Amore infinito è il nome dell'iniziativa che l'Ascoli Calcio lancia nella settimana dedicata al San Valentino e alla festa degli innamorati: che siate in coppia o single non importa purché il vostro cuore batta forte per i colori bianconeri! Una giuria, composta da tutti i calciatori bianconeri, stabilirà quali saranno i 5 racconti più emozionanti e coinvolgenti e i vincitori saranno protagonisti della foto ufficiale dell’Ascoli Calcio s.s. 2018/19 (girone di ritorno). Il termine è il 12 febbraio. I festeggiamenti proseguiranno sabato allo stadio Del Duca in occasione di Ascoli-Salernitana: in Curva Nord è valida l'iniziativa #AMOREINFINITO e le coppie potranno acquistare il biglietto al prezzo di 2 euro ciascuno nei punti vendita Vivaticket. Tutti gli alunni delle scuole elementari e medie anche per Ascoli-Salernitana potranno usufruire della tariffa speciale a 2 euro Cosa significa questo? Che in pratica una famiglia composta da due genitori e un Under 14 potrà assistere alla partita Ascoli-Salernitana a soli 6 euro (che diventano 8 euro in caso di due figli Under 14 o 10,00 € in caso di tre figli Under 14 e via dicendo).

