ASCOLI - Questa sera l'Ascoli si gioca la salvezza nella partita che vale il campionato. Avrà di fronte il Brescia di mister Pulga in caduta libera ma anche fra i lombardi mancherà Torregrossa. Nell'Ascoli mancherà Bianchi per squalifica, autore del gol decisivo a Pescara. Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo alle 20,30 allo stadio Del Duca.

Ascoli - Agazzi, Padella, Gigliotti, Cherubin, Mogos, Addae, Buzzegoli, D'Urso, Pinto, Clemenza, Monachello.

Brescia- Minelli, Coppolaro, Somma, Longhi, Gastaldello, Bisoli, Tonali, Embalo, Ndoj, Caracciolo, Spalek.

