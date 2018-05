ASCOLI - Questa sera l'Ascoli Picchio affronta a Chiavari l'Entella nella prima sfida dei playout di serie B. Mister Cosmi dovrà fare a meno del capitano Addae, il più in forma dei bianconeri e di Cherubin ma in compenso mister Cosmi ha recuperato Mengoni e Bianchi. Nell'Entella rientra Cremonesi che si gioca un posto in difesa con Pellizzer. Stadio esaurito con 4.500 spettatori dei quali 500 da Ascoli.



Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo.



Entella - Paroni, Belli, Pellizzer, Cecacrelli, Aliji, Icardi, Troiano, Acampora, Crimi, La Mantia, De Luca.

Ascoli - Agazzi, Padella, Mengoni, Gigliotti, Mogos, D'Urso, Bianchi, Baldini, Pinto, Clemenza, Monachello.

© RIPRODUZIONE RISERVATA