Balotelli, follia in vacanza: ««Ti do duemila euro se ti butti a mare con lo scooter»

di Titti Esposito

Ancora vip nelle acque stabiesi. Dopo lo yacht di Jeff Bezos proprietario di Amazon, ieri allo Stabia Main Port è stata la volta dell'imbarcazione di Mario Balotelli, attaccante del Marsiglia e della nazionale italiana.

Il calciatore è in vacanza con la figlia Pia fra costiera amalfitana e sorrentina. In settimana è stato avvistato anche sulla spiaggia di Meta di Sorrento e si è concesso ai selfie con i tifosi.



Su Instagram il bomber ha anche messo foto dei Cantieri stabiesi e della nave Trieste, ultima nata in casa Fincantieri, commissionata dalla Marina Militare.



Subito dopo Balotelli ha fatto tappa a, dove as'è reso protagonista di una scommessa quantomeno singolare:. Detto fatto. Un uomo in sella ad unaha accettato la scommessa: instacati i duemila euro, si è gettato in mare con lo scooter.

