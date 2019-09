ANCONA - Grande entusiasmo per l'Anconitana, presentata ufficialmente ai suoi tifosi in piazza Roma, nell'ambito della Notte Bianca del capoluogo. La squadra del presidente Stefano Marconi, affidata quest'anno all'umbro Davide Ciampelli, è reduce da due campionati vinti dopo le disastrose vicissitudini del 2017 e si appresta a partecipare al torneo di Eccellenza regionale con i galloni di favorita. I tifosi hanno applaudito la nuova rosa, in gran parte rinnovata rispetto a quella dello scorso anno. La domenica sarà lavorativa per i giocatori biancorossi, che scenderanno in campo al Del Conero alle ore 16 per la partita di ritorno degli ottavi di finale di Coppa Italia di eccellenza, contro il Castelfidardo, retrocesso dalla serie D. All'andata i biancorossi si sono già imposti per 2-1.



