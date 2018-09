SALO' - E' terminata 0-0 la partita tra il Feralpisalò e l'Osimana, anticipo della seconda giornata del campionato di Serie C. I canarini, che avevano vinto all'esordio, mantengono l'imbattibilità della propria porta e si mantengono nella parte alta della classifica. La squadra di Destro ha subito anche l'esulsione di Cremona all'ultimo minuto della partita, per somma di ammonizioni.

Nel tardo pomeriggio scenderanno in campo anche la Samb a Teramo e la Vis Pesaro in casa con il Gubbio, mentre il Fano non gioca in quanto è stata rinviata la sua partita con la Ternana, in attesa dei famosi ricorsi per la riammissione in Serie B

© RIPRODUZIONE RISERVATA