VICENZA - La Vis Pesaro è in svantaggio per 2-1 allo stadio Menti di Vicenza alla fine del primo tempo. I biancorossi di Colucci erano passati in vantaggio per primi, già al 5' con Lazzari, ma la reazione del Lanerossi è stata convincente e ha portato ai gol di Arma al 28' e Laurenti al 38'. Nella ripresa la squadra di Colucci sta aattaccandfo e il mister ha inserito due attaccanti per aumentare la pericolosità offensiva, ma a 10' dalla fine il risultato è ancora sul 2-1 per i veneti e per la Vis Pesaro sono le ultime speranze.



Questa la classifica del girone B della Serrie C aggiornata in tempo reale in base ai risultati delle partite attualmente in corso: Fermana 10, Pordenone 10, Monza 10, Triestina 10, L.R. Vicenza 9, Südtirol 7, Rimini 6, Imolese 6, Giana Erminio 5, Renate 5, Vis Pesaro 5, Teramo 4, Ravenna 4, Virtus Verona 3, Gubbio 3, AlbinoLeffe 3, Sambenedettese 3, Ternana 2, AJ Fano 2, FeralpiSalò 2



alle 18,30 sono in programma le partite Fermana-Ravenna e Gubbio-Fano

