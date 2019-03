ANCONA - Trentunesima giornata di campionato in serie D, con il Matelica che cerca di avvicinarsi in maniera sostanziale al Cesena almeno per un giorno, se non altro approfittando del fatto che la capolista giocherà solo domani il derby con la Savignanese.

Ieri si è giocato il derby tra Recanatese e Castelfidardo, che ha virtualmente condannato i biancoverdi alla retrocessione in Eccellenza, lanciando i leopardiani in piena zona playoff.



Risultati in tempo reale

Recanatese-Castelfidardo 3-0

Campobasso-Vastese 0-0

Forli'-Avezzano 3-1

Francavilla-Matelica 0-0

Isernia-Montegiorgio 1-0

Jesina-Giulianova 0-0

Pineto-Notaresco 0-0

Sangiustese-Sammaurese 1-1

Santarcangelo-Agnonese 1-0

Savignanese-Cesena domani

Seguiranno aggiornamenti

Classifica aggiornata: Cesena 72, Matelica 68, Recanatese 51, Notaresco 51, Pineto 49, Sangiustese 48, Francavilla 48, Montegiorgio 44, Savignanese 40, Sammaurese 40, Campobasso 39, Jesina 37, Giulianova 35, Vastese 33, Santarcangelo 31, Avezzano 30, Isernia 30, Forlì 30, Agnonese 27, Castelfidardo 18

