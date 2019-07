MONTEGRANARO - La Lega pallacanestro ha reso note le date della prossima stagione della Serie A2, in cui la Poderosa allenata da Franco Ciani proverà di nuovo a stupire. Si parte l’8 settembre con il primo turno di Supercoppa, nella nuova formula che vedrà impegnate tutte le formazioni di A2. Le 28 squadre saranno suddivise in sette gironi da quattro, formati rispettando il più possibile criteri di vicinanza geografica. Vincenti dei gironi e miglior seconda disputeranno i quarti in gara secca. Il 28 e 29 settembre è in programma la Final four con sede ancora da definire. Il trofeo di fatto sostituisce le amichevoli di fine estate e anticipa il campionato che parte domenica 6 ottobre. La conclusione della stagione regolare è prevista per il Primo marzo, giorno in cui tutte le partite saranno in contemporanea.



Per le sei settimane successive è in programma la novità della fase a orologio in cui ogni formazione di un girone se la vedrà in casa con le tre che la precedono in classifica nel girone opposto. Allo stesso modo si andrà in trasferta con quelle che seguono. Chiusura del campionato il 19 aprile prima dei playoff diviso per gironi e con partenza dai quarti di finale. Quattro i turni infrasettimanali, tutti di mercoledì: 30 ottobre, 20 novembre, 15 gennaio e 5 febbraio. Oltre all’11 aprile, sabato vigilia di Pasqua. Unica sosta prevista nel week end dal 6 all’8 marzo in cui si giocherà la Coppa Italia.

