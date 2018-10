Mancini: «La Polonia è un'ottima squadra ma ce la giochiamo»

«La Polonia rimane un'ottima squadra, con giocatori di talento. Non sarà una partita semplice però ce la possiamo giocare». Così il ct azzurro Roberto Mancini alla vigilia della sfida contro la Polonia a Chorzow. L'Italia in caso di sconfitta retrocederà in serie B della Nations League, però Mancini non sembra preoccupato. «Il percorso è cominciato a maggio, bisogna mettere insieme questa squadra e portarla all'Europeo - dice - . Il Portogallo per ora è una squadra migliore di noi ed è giustamente in testa».



© RIPRODUZIONE RISERVATA