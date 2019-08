Non ci sarà il ritorno di Mario Mandzukic al Bayern Monaco, squadra per la quale ha giocato dal 2012 al 2014. Secondo quanto riporta Bild i bavaresi hanno rinunciato all'acquisto del 33enne attaccante croato della Juventus e non faranno un'offerta al diesse bianconero Fabio Paratici per riportare Mandzukic in Baviera.

