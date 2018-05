KAZAN - La Lube Civitanova è in finale di Champion s League, doman i a Kazan alle 18 ora italian affronterà la vincente della seconda semifi9nale, che stasera metterà di fronte lo Zenit Kazan e la Sir Safety Perugia. La Lube si è imposta ai polacchi dello zaksa Kedzyerzin per 3-1 dopo una partita durata esattamente due ore



PRIMO SET La lube parte a razzo sul 6-2 e poi sull'8-3, lo Zaksa però non si dà per vinto e rimonta punto dopo punto. La squadra di Medei è in palla e non ci sta a subire la rimonta, quando lo Zaksa a fine set annulla del tutto il decalage lo sprint è proprio dei cucinieri, che si impongono per 25-22.



SECONDO SET: Qui è lo Zaksa che prende subito un vantaggio di 3 o 4 punti e non lo molla più. A tratti la Lube prova ad avvicinarsi, ma quando sembra riuscirci i polacchi rimettono il muso avanti. alla fine è 25-21 per la squadra di Gardini.



TERZO SET La Lube piazza subito un break perentorio e domina il terzo parziale fin dall'inizio, arrivando sul 17-9 e poi sul 21-13, il set si chiude con un eloquente 25-15 ed ora la Lube conduce per 2-1.



QUARTO SET Qui le distanze sono minori all'inizio, la Lube gioca meglio ed è superiore, ma i polacchi provano a non farsi staccare e restano a 2 o 3 punti di distanza. Solo nel finale la Lube allunga con decisone e chiude sul 25-18 qualificandosi così alla finalissima di domani. Per la Lube è la quinta finale in cinque trofei affrontati: Supercoppa Italiana, Mondiale per Club, Coppa italia e Superlega. Ora la Champions League. Arriverà la prima vittoria? Nelle Marche sperano di sì.

© RIPRODUZIONE RISERVATA