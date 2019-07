Mastronunzio e Lori diretta radio per spiegare la rottura con l'Ancona

ANCONA - Non c'è più posto per loro, non c'è più spazio per Mastronunzio e per Lori nell'Ancona che tra poco inizierà la stagione che la vedrà protagonista e assoluta favorita del campionato di Eccellenza. Ma loro non ci saranno: nessun rinnovo, nessun abbraccio. Strade che si dividono e ambiente elettrico con i tifosi biancorossi "spiazzati" e con i due giocatori che venerdì pomeriggio alle 18, 30 all'U-bahn e in diretta su radio Conero, su Arancia television e sui canali Facebook di Conero e Arancia racconteranno e spiegheranno come è maturata la rottura. E non saranno - facile intuirlo - parole dolci.

