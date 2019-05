ANCONA Quartultimo fine settimana con i gol nei dilettanti: domenica si giocano alle 15.30 Porto Sant’Elpidio-Torrese, gara di ritorno del primo turno degli spareggi tra le seconde classificate di Eccellenza, e alle 16.30 Matelica-Recanatese, finale playoff del girone F di Serie D, mentre sabato sono ben 22 le partite in programma, dalla Prima fino alla Terza Categoria. In Prima, oltre alle semifinali playoff e ai playoff in gara unica, si giocano anche le semifinali per il titolo regionale e soprattutto Grottese-Santa Caterina a Montegranaro, spareggio retrocessione del girone D di Prima Categoria: chi perde retrocede come penultima, chi vince affronterà nei platout in trasferta il Piane di Montegiorgio.

In Seconda Categoria vanno in scena gli spareggi Vadese-Falconarese (a Pergola) e Cska Corridonia-Lama United (a Cupra Marittima): chi vince vola in Prima Categoria, le due perdenti si affronteranno sabato 1 giugno per l’ultima promozione diretta possibile. In Terza Categoria si giocano invece le gare di andata dei quattro spareggi tra le vincenti dei playoff: solo due squadre saranno promosso in Seconda. Ecco le partite in calendario.



SABATO 25 MAGGIO



Prima Categoria semifinali titolo regionale (ore 16): Urbino-Vigor Castelfidardo e Passatempese-Monterubbianese.

Playoff primo turno (ore 16.30): Fermignanese-Lunano (girone A), Sampaolese-Borgo Minonna (B), Corridonia-Cluentina e Casette Verdini-Muccia (C), Rapagnano-Real Virtus Pagliare (D, ore 15.30) e Amandola-Offida (D).

Spareggio retrocessione girone D (ore 16.30): Grottese-Santa Caterina (a Montegranaro.

Playout in gara unica (ore 16.30): Marotta-Corinaldo e Cagliese-Acqualagna (A), Castelfrettese-Portuali e Cupramontana-Falconara (B), Monteluponese-Pioraco e Vigor Montecosaro-Fabiani Matelica (C), Sporting Folignano-Centobuchi (D).

Seconda Categoria spareggi promozione (ore 16.30): Vadese-Falconarese (a Pergola) e Cska Corridonia-Lama United (a Cupra Marittima).

Terza Categoria spareggi tra le vincenti dei playoff gara di andata (ore 16.30): Piandirose-Vigor Caprazzino, Atletico Ponterosso-Junior Jesina, San Ginesio-Palombese e Vis Stella-MP United.



DOMENICA 26 MAGGIO



Serie D girone F finale playoff: Matelica-Recanatese (ore 16.30).

Eccellenza spareggi seconde primo turno gara di ritorno: Porto Sant'Elpidio-Torrese (ore 15.30, andata 3-1).





