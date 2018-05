Napoli, anche Hamsik verso l'addio. Il papà: «Va in Cina al 60 per cento»

NAPOLI . Cinquantamila persone in piedi ad acclamare il capitano e a chiedergli di restare a Napoli. Ma l'affetto dei tifosi azzurri dopo Napoli-Crotone potrebbe non bastare. E Marek Hamsik potrebbe, dopo 500 partite in azzurro, ascoltare le sirene cinesi. Lo dice il padre di Marek, Richard Hamsik, che al giornale slovacco Pravda rivela che «tre club cinesi sono in competizione per aggiudicarsi le prestazioni di Marek e le trattative sono in corso. Tutti e tre i club offrono uno stipendio di 10 milioni di euro annui».



«L'interesse è serio - dice ancora Richard - ma le trattative non sono facili. Marek ha già rifiutato in passato perché voleva vincere lo scudetto a Napoli. Il trasferimento potrebbe avvenire in inverno, ma il campionato è in piena stagione. Inoltre Marek ha un contratto per altri tre anni a Napoli, quindi ora è tutto in mano al presidente. In questo vedo al 60 per cento la percentuale della sua partenza». Secondo il giornale slovacco Hamsik avrebbe già incontrato il patron Aurelio De Laurentiis, chiedendo di partire. «Ora il manager di Marek, Juraj Venglos, parlerà con il presidente del club» ha concluso Richard Hamsik.

