Real ancora troppo forte, Juve battuta 3-1. Decide super Asensio

ROMA - Un grande Asensio, autore di una doppietta, e Gareth Bale bastano al Real Madrid per avere ragione della Juventus, ancora un pochino indietro nella condizione rispetto agli avversari, sconfitta 3-1 nell'ultimo test americano della ICC disputato al FedEx Stadium, di Washington, davanti a 73mila spettatori. Sblocca la gara un autogol di Carvajal al 12', pareggia il gallese con un gran tiro da fuori al 39', poi l'ingresso di Vinicius e soprattutto del gioiellino spagnolo a inizio ripresa indirizzano la gara, con le reti al 47' e al 56'. Il migliore per la Juventus è stato Cancelo, partito largo a sinistra come ala nel 4-3-3 di Allegri e poi spostato a destra.

