Champions League, Real Madrid-Roma 0-0 La Diretta Zaniolo titolare a centrocampo con De Rossi e Nzonzi

Il Real Madrid, campione in carica della massima competizione europea per squadre di club, fa il suo ingresso nella Champions League di quest'anno ospitando al Santiago Bernabeu la Roma; gli uomini di Di Francesco dovranno superare la concorrenza anche di Viktoria Plzen e CSKA Mosca per il passaggio alla fase a eliminazione diretta della ex Coppa dei Campioni di quest'anno.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI:

REAL MADRID: Navas; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Modric, Casemiro, Isco, Kroos; Bale, Benzema

ROMA: Olsen, Florenzi, Manolas, Fazio,Kolarov, De Rossi, Nzonzi, Zaniolo, Under, Dzeko; El Shaarawy

