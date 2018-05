TERAMO - Cambia ancora la classifica. E non per le partite giocate anche perchè la stagione regolare è finita. Ma il Teramo è salvo. La Corte Federale d'Appello ha deciso di accogliere il ricorso della procura federale inflieggendo due punti di penalizzazione al Santarcangelo per aver ottemperato in ritardo al pagamento dei contribuiti.



Sarà dunque la società romagnola a disputare i playout contro il Vicenza i prossimi 19-26 maggio.



Da valutare comunque un eventuale ricorso al Collegio di Garanzia del Coni da parte del Santarcangelo, anche se, secondo gli addetti ai lavori, non ci sono tempi tecnici affinché i giudici si riuniscano prima del 19.



Ribaltato comunque il giudizio del primo grado che aveva prosciolto il Santarcangelo.

