CIVITANOVA - Mancano quasi tre mesi all'inizio del campionato e la Lube ha guià supato la soglia delle 1500 tessere vendute. Il risultato strepitoso della squadra campione d'Italia e d'Europa è figlio ovviamente in primis dello strepitoso finale della scorsa stagione, che ha dato alla squadra di De Giorgi i due titoli più importanti del panorama pallavolistico, ma non va taciuta anche la scelta della società di non aver aumentato i prezzi, per lo meno in rapporto al numero di partite visibili con la tessera. Infatti se gli abbonamenti più costosi, che danno diritto anche ad optional non da poco, come il parcheggio e l'area hospitality, arrivano a costare 800 euro, c'è da dire che per i più economici bastano poco più di 100 euro, con in più la possibilità di rateizzare. Sembra ormai certo che molto presto verrà toccata quota 2000, lo scorso anno rimasta inviolata per la delusione dei dirigenti civitanovesi, ma in vista del campionato non è improbabile che si possa avvicinare sensibilmente anche la stratosferica quota di 3.000 tessere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA