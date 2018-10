PADOVA - E' cominciato bene il campionato della cucine Lube Civitanova, nettamente vittoriosa a Padova dopo una partita che ha tradotto prima nel gioco espresso sul campo e poi nel punteggio annotato a regferto, la superiorità già esistente sulla carta dei marchigiani, che hanno sofferto qualcosda in più nel primo set (25-21) per poi andare tranquillamente a bersaglio nei due successivi, conclusi con scarti nettissimi (25-18, 25-14).

Vittoria annunciata all'esordio anche per i campioni d'Italia della Sir Safety Perugia e per le due outsider Azimut Modena e Itas Trentino. domenica prossima per la Lube esordio casalingo all'Eurosuole Forum contro la Consar Ravenna allenata dall'anconetano Gianluca Graziosi.

