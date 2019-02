«Ho chiamato Moratti e gli ho chiesto di aiutarmi a far giocare Icardi. Perché Mauro in questi casi si chiude. Non ce ne vogliamo andare»: lo dice Wanda Nara in lacrime a Tiki Taka, parlando della decisione dell'Inter di togliergli la fascia. «Non abbiamo mai avuto dubbi - continua - di andare alla partita (di ieri contro la Sampdoria, ndr). Vado sempre come moglie di Icardi, del capitano, e poi come mamma di un bambino interista. La nostra è una famiglia interista».



«Rimanere all'Inter? Spero di sì ma ci sono molte variabili e non dipendono solo da noi. Un anno nel mondo del calcio è un lasso di tempo lunghissimo»: lo dice Wanda Nara, a Tiki Taka, parlando del futuro di Mauro Icardi. «Il problema non sono i social. È che la gente capisce quello che vuole. Io ho sempre detto - aggiunge - che non ho chiesto il rinnovo. Se una donna parla della formazione si mette in un ruolo dove non deve. Ogni tanto questo mondo con le donne è duro». Poi spiega come hanno reagito i figli alla decisione del club di togliere la fascia di capitano a Icardi: «Valu mi ha chiesto cosa aveva fatto e quando gliela avrebbero ridata. Ho risposto che non ha fatto nulla e che vedremo cosa accadrà».

