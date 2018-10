ANCONA - Sono state giocate oggi le partite della settima giornata del campionato di Eccellenza regionale. rinviata la partita tra Atletico Alma e Marina, causa la pioggia che ha reso impraticabile il terreno di gioco. In classifica allunga il Tolentino, corsaro sul campo dell'Atletico Gallo. Ai cremisi risponde alle grande il Fabriano Cerreto, che cala un perentorio tris a Fossombrone. Squilli di risveglio per la Biagio Nazzaro, vittoriosa a Pergola, mentre il monteicelli perde in casa e rimane sul fondo. Ben quattro le vittorie esterne in questa giornata, mentre in casa vince solamente il Porto d'Ascoli.



Risultati:

Porto d'Ascoli-P. S.Elpidio 1-0

Atletico Alma-Marina rinviata per impraticabilità del campo

Atletico Gallo-Tolentino 0-1,

Forsempronese-Fabr. Cerreto 0-3,

Grottammare-Urbania 2-2

Monticelli-S.Marco Lorese 1-2

Pergolese-Biagio Nazzaro 0-1

Portorecanati-Montefano 2-2

Sassoferrato-Camerano 1-1



Classifica Tolentino 19, Fabr. Cerreto 14, Sassoferrato 14, Marina 13, Urbania 11, Forsempronese 11, Porto d'Ascoli11,P.S.Elpidio 10, S.MarcoLorese 9, Grottammare 9, AtleticoGallo 8, AtleticoAlma 7, Camerano 7, Biagio Nazzaro 6, Pergolese 6, Portorecanati 6, Montefano 3, Monticelli 1

