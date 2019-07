ANCONA - Rischia di chiudere davvero i battenti dopo 96 anni di storia la Pergolese lasciando così un posto vacante in Eccellenza. Anche quest’estate, nonostante le pochissime chance del Castelfidardo di ritrovare la Serie D, può girare comunque la giostra dei ripescaggi nei dilettanti, tanto che possono considerarsi in decisa ascesa le possibilità di vedere al via la Filottranese in Eccellenza per la prima volta nei suoi 97 di storia e il Corridonia in Promozione, prime candidate al grande salto.



Paolo Chiarucci, presidente della Pergolese deciso a lasciare ormai da mesi, ha incontrato nei giorni scorsi una cordata di ex dirigenti ma l’accordo non è stato trovato. Anche Augusto Scarpini, ds in pectore, si è tirato indietro. Il termine per l’iscrizione al campionato di Eccellenza è mercoledì 24 luglio, si potrebbe anche ripartire puntando solo sulla Juniores ma sarebbero decisamente in picchiata le chance di farcela. Se così fosse, riderà la Filottranese, prima candidata a salire dalla Promozione secondo le graduatorie non ancora definitive della Figc Marche: con 88 punti è davanti all’Azzurra Colli che ne ha 71. Il suo posto in Promozione andrà invece al Corridonia, sconfitto nell’ultimo degli eterni spareggi di Prima Categoria dopo i playoff.



In Prima Categoria, con l’ormai certa rinuncia dell’Urbis Salvia e la ripartenza del Muccia, serebbero due i vuoti tra le 64 aventi diritto, da rimpiazzare con due ripescaggi. Oltre alla Vadese, che ha perso l’ultimo spareggio dopo i playoff di Seconda, salirà la Castelfrettese, davanti con 50 punti alla Monteluponese (35) nella graduatoria tra le retrocesse al 12° posto.



In Seconda Categoria, considerando la sicura rinuncia dello Sporting Folignano e le fusioni Grottese-Montottone e Petritoli-Spes Valdaso, salirebbero a cinque le ripescate: la Vis Stella, battuta nell’ultimo spareggio di Terza, Sanginesio e Junior Jesina, davanti in graduatoria con 102 e 80 punti alla Vigor Caprazzino (27) tra le sconfitte nel primo spareggio. E poi due retrocesse ai playout di Seconda: sarebbe ripescata la Pro Calcio, prima con 80 punti tra le retrocesse al 14° posto, ma non il Carassai, secondo con 50. Il Montecassiano, che ne ha 75, compare tra le retrocesse al 15° posto, ma si è piazzato 14° nel girone E. La graduatoria presto sarà riveduta e corretta.

