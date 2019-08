SAN BENEDETTO - Le Marche abbracciano l’Italrugby e la Regione anticipa una parternship con la Federazione che poterà le aziende interessate dritte in Giappone con il capitano Parisse testimonial, sull’esempio di Nibali. In attesa dei dettagli che saranno svelati sabato, il popolo sportivo vive nella speranza di vedere sul campo del Riviera delle Palme una vittoria contro la Russia. Si gioca sabato alle 18,25 con diretta su Rai Due il match con una formazione sulla carta abbordabile, al 19 posto del ranking mondiale contro il 15 dei ragazzi del Ct Conor O’Shea. Gli azzurri scenderanno in campo con la migliore formazione nell’unico appuntamento italiano dei 4 di preparazione alla Coppa del Mondo che si svolgerà in Giappone a settembre.



Un appuntamento al quale gli italiani si stanno avvicinando con una squadra sperimentale ma che vede già da sabato il ritorno di una leggenda come il capitano Sergio Parisse in terza linea, 139 caps con la maglia azzurra, che sarà affiancato da Jake Polledri e da Braam Steyn. da tutte le Marche si annuncia la partenza di appassionati e sportivi, da Jesi è previsto persino un pullman. Al Riviera delle Palme sono attesi almeno 10.000 spettatori, la capienza massima è di 14.000 e ci si potrebbe andare molto vicini.

