ROMA - Aprirà la domenica di serie A Fiorentina-Benevento, con il Franchi pieno per l'ultimo tributo a Davide Astori, il difensore morto nel sonno durante il ritiro della Viola.



FIORENTINA-BENEVENTO (12.30)

Torna in campo la Fiorentina, ad una settimana dalla drammatica perdita del suo capitano Davide Astori, grande giocatore e splendido uomo, stroncato da un malore nella notte tra sabato e domenica della scorsa settimana. Oggi al Franchi arriva il Benevento, ma davvero l'aspetto sportivo dell'evento che va in scena oggi nel capoluogo toscano assume un'importanza quanto meno secondaria.



BOLOGNA-ATALANTA (ore 15)

Il Bologna, che la scorsa settimana ha giocato e perso l'anticipo del sabato in casa della SPAL, ospita quest'oggi al Dall'Ara l'Atalanta, che deve recuperare 2 partite. I padroni di casa devono fare punti: dietro si sono messi a correre ed è meglio per i felsinei evitare brutte sorprese di fine campionato; gli orobici, dal canto loro, cercano punti per rientrare nella lotta per la qualificazione all'Europa League.



CAGLIARI-LAZIO (ore 15)

Cagliari e Lazio si affrontano quest'oggi in Sardegna in un match di capitale importanza per entrambe le compagini: i sardi hanno bisogno di punti per rendere al più presto la salvezza cosa certa, mentre i ragazzi di Simone Inzaghi hanno l'obbligo di riscattarsi dopo la beffarda sconfitta subita nei minuti di recupero per mano della Juventus nell'anticipo del sabato della scorsa giornata di campionato.



CROTONE-SAMPDORIA (ore 15)

Il Crotone guidato da Walter Zenga ospita quest'oggi allo stadio Ezio Scida la Sampdoria, in una sfida che significa molto, se non tutto, per i calabresi, che devono vincere per uscire da un periodo che li ha visti raccogliere 3 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 5 giornate. I blucerchiati, dal canto loro, sono in piena lotta per l'Europa e non hanno intenzione di regalare punti agli avversari.



JUVENTUS-UDINESE (ore 15)

La Juventus di Massimiliano Allegri torna in campo in campionato dopo la vittoria acciuffata nei minuti di recupero a Roma contro la Lazio grazie alla magia di Dybala, ed ospita l'Udinese, reduce dalla drammatica esperienza della scorsa settimana, quando a poche ore dalla partita al Friuli contro la Fiorentina ha vissuto lo shock della scomparsa del capitano viola Davide Astori.



SASSUOLO-SPAL (ore 15)

E' una sfida salvezza delicatissima quella in programma oggi al Mapei stadium di Reggio Emilia tra Sassuolo e Spal: le due squadre sono appaiate a 23 punti, anche se i neroverdi hanno una partita in meno non avendo giocato la scorsa settimana. La Spal, dal canto suo, è reduce da 2 vittorie di fila e mai come ora ha creduto nella permanenza in Serie A a fine campionato.



GENOA-MILAN (ore 18)

Genoa e Milan si sfidano a Marassi nella partita delle ore 18 della domenica; entrambe le squadre hanno visto il proprio match rinviato la scorsa settimana e giocano oggi con l'obiettivo di tornare alla vittoria: i padroni di casa, dopo lo stop di 15 giorni fa a Bologna col risultato di 2-0, per riprendere la corsa verso la prima metà della graduatoria, mentre il Milan, reduce da 3 vittorie consecutive in campionato, per continuare la rincorsa all'Europa.



INTER-NAPOLI (ore 20.45)

Va in scena nel posticipo della domenica sera il big match della 28esima giornata di Serie A: a San Siro l'Inter di Luciano Spalletti ospita il Napoli di Maurizio Sarri in una partita fondamentale per entrambe le squadre, che stanno lottando rispettivamente per la conquista di un posto in Champions League il prossimo anno e per lo Scudetto, che il Napoli non vuole lasciarsi sfuggire definitivamente dopo il rovescio casalingo con la Roma nell'ultimo turno di campionato.



