ANCONA - Debutti splendidi per Matelica e Sangiustese in Serie D, dove tra le marchigiane scivola solo il Castelfidardo, battuto 3-1 in casa dal Notaresco. Quarta serie all’esordio con la 1ª giornata del girone F, in cui figurano le sei marchigiane. La Sangiustese ha vinto 4-2 contro i molisani del Campobasso, stesso punteggio del Matelica nei confronti della Vastese: sono i risultati più rotondi delle dieci partite in programma. La Recanatese ha ripreso la Jesina sull’1-1 nell’unico derby del turno d’esordio, il Montegiorgio ha pareggiato 1-1 in casa dei romagnoli della Sammaurese nel suo storico debutto in quarta serie. Male il Castelfidardo, battuto 3–1 in casa dal Notaresco: in gol anche l’argentino Santiago Minella, ex biancoverde. Tra le rivali, vince 2-1 nel finale l’Rc Cesena, così come il Real Giulianova che si impone 1-0 in Molise contro l’Agnonese. Debutti felici anche per Forlì, Francavilla e Santarcangelo.



1ª giornata: Agnonese-Real Giulianova 0-1 (Di Paolo); Avezzano-RC Cesena 1-2 (Menna; Ricciardo, Tortori); Castelfidardo-SN Notaresco 1-3 (Grazioso; Bontà, Liguori, Minella); Forlì-Isernia 3-0 (Ambrosini 2, Prati); Francavilla-Pineto 3-1 (Mele, Cruz, Sanchez; Fortunato); Matelica-Vastese 4-2 (Angelilli, Cuccato, Benedetti, Franchi; Leonetti 2); Recanatese-Jesina 1-1 (Pera; Magnanelli); Sammaurese-Montegiorgio 1-1 (Zuppardo; Regolanti); Sangiustese-Campobasso 4-2 (Argento 2, Cheddira, Quintero); Santarcangelo-Savignanese 2-1 (Bondioli 2, Manuzzi).



Classifica: SN Notaresco 3, Real Giulianova 3, RC Cesena 3, Forlì 3, Matelica 3, Sangiustese 3, Francavilla 3, Santarcangelo 3, Jesina 1, Montegiorgio 1, Recanatese 1, Sammaurese 1, Avezzano 0, Isernia 0, Pineto 0, Savignanese 0, Agnonese 0, Castelfidardo 0, Vastese 0, Campobasso 0.



